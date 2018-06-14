سر البهجة.. حضور خاص للأمهات أثناء شراء "الكحك" في ليلة العيد (صور)

في ليلة عيد الفطر المبارك، محلات المخبوزات والكحك، تشهد رواجًا وزحامًا شديدًا، حيث الإقبال الكثيف من الأمهات المصرية التي يقتدن صغارهن، على تلك المحلات لشراء الكحك الجاهز، وهو الوجبة التي تميز عيد الفطر، طبقًا للعادات والتقاليد المصرية، بدلًا من تجهيزه في المنازل، إذ أصبح السائد في السنوات الأخيرة.

إقبال الأمهات المصرية على محلات المخبوزات والكحك الجاهز، رغم غلاء أسعارها الفاحش، خوفًا من المجازفة وعمل الكحك والبسكوت في المنزل لعدم خروجه بالنتيجة المعتاد عليها مثل الجاهز في محلات الحلوى.

ففي وسط منطقة الدقي، يجذبك من بعيد مشهد تزاحم الأمهات وربات المنزل، اللاتي يقتدن صغارهن، في محلات الحلوى، لشراء الكحك والبسكويت، تلك العادة القديمة التي يرتبط شرائها بالعيد، ورغم غلاء الأسعار، والإقبال المتوسط، إلا أن محمد علي صاحب محل المخبوزات، يقول: "إنه قام بعرض منتجاته قبل أسبوع من الآن، إلا أنه مقارنة بالأعوام الماضية، فإن الإقبال على كحك العيد يكاد أن يكون ضعيفًا".

وعن أسعار المخبوزات، أشار "علي"، إلى أن سعر الكحك يبلغ 80 جنيهًا، مقابل 60 جنيه للبسكويت وكذلك الغريبة التي تراوحت بين نفس الأسعار، موضحًا أن سبب الغلاء نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف المواد المصنوعة منه.

ارتفاع أسعار المخبوزات وكحك العيد، دفع الأمهات وربات المنزل، إلى شراء نصف الكمية المعتاد شرائها كل عام، وصغارهن السبب في إصرارهن على الشراء، نظرًا للفرحة التي تخلقها تلك التقاليد في نفس الكبار والصغار، حسبما أشارت فاطمة محمود إحدى السيدات المتواجدة في محل المخبوزات.