تباين فى مؤشرات البورصة الأمريكية بعد قرار المركزي الأوروبي وبيانات أمريكية

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك للأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيحجم عن رفع أسعار الفائدة حتى منتصف 2019 وبدعم من بيانات أظهرت قوة في الاقتصاد الأمريكي.





لكن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 25.89 نقطة، أو 0.10 بالمئة، إلى 25175.31 نقطة.





وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.86 نقطة، أو 0.25 بالمئة، ليغلق عند 2782.49 نقطة.





وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 65.34 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 7761.04 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.