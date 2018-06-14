وزيرة الصحة بعد حلفها اليمين الدستوري: "العيان في عينينا" (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة الجديدة، إنها ستعمل على إزالة مشاكل التأمين الصحي الفترة المقبلة، معقبة: "إن شاء الله هنتغلب على المعوقات، وهنعمل تجربة يتحاكى بيها العالم".





وتابعت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لفضائية"إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أنها ستعمل على منع قوائم الانتظار في الجراحات الحرجة، لافتة إلى أنها لا تستطيع عمل شيء بدون تعاون مقدمي الخدمة الطبية.



