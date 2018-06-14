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beIN SPORTS تنقل 22 من مباريات كأس العالم مجانا

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:45 م
beIN SPORTS تنقل 22 من مباريات كأس العالم مجانا
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الفجر الرياضي
 

وقعت مجموعة beIN الإعلامية اتفاقية كبرى مع الفيفا لبث ٢٢ مباراة من مباريات كأس العالم روسيا ٢٠١٨ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها المفتوحة.


أعلنت مجموعة beIN الإعلاميّة عبر موقعها الرسمي عن اتّفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم بمقتضاها بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا FIFA 2018 على قنواتها المفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.

مجموعة beIN الإعلامية أشارت في بيانها الصحفي إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لمبادرات حسن النية في إطار سعيها لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب.

وفي السياق ذاته وافقت مجموعة beIN الإعلامية، على منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمملكة المغربية ترخيصا فرعيا يسمح لها ببث 22 مباراة من منافسات كأس العالم روسيا FIFA 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في المغرب من بينها حفل الافتتاح ، والعديد من المباريات الأخرى، فضلا عن جميع مباريات المجموعة والأدوار التي تليها بالنسبة لمنتخب المغرب ومباراتين في دور الثمانية، والدور نصف النهائي وكأس العالم روسيا FIFA 2018.



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