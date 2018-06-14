مدرب البرتغال: رونالدو قائد استثنائي.. وأسبانيا لن تتأثر برحيل لوبتيجي
يرى فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، أن منافسه في المجموعة الثانية أسبانيا سوف يصل إلى مراكز متقدمة في المونديال رغم الأحداث المضطربة التي يمر بها، وفي نفس الوقت أشاد المدرب المخضرم بكريستيانو رونالدو مؤكدًا أنه قائد عظيم واستثنائي.
قال سانتوس، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أسبانيا والبرتغال: "كريستيانو رونالدو قائد إستثنائي والجميع يعرفون أي نوعٍ هو من اللاعبين، إنه لاعب لديه تأثير إيجابي قوي على الفريق سواء في المباريات أو حتى في التدريبات".
وواصل حديثه عن الدون قائلًا: "كريستيانو يلعب دورًا معينًا وأنا ألعب دورًا معينًا لكن الفريق هو أهم عنصر من عناصر النجاح".
تابع: "المنتخب الأسباني لديهم مدرب كبير وهو فيرناندو هييرو، لست واثقًا مما سيحدث بالضبط ولكنهم سيحققون بطولة رائعة، أسبانيا منافس غير عادي سنحاول الاعتماد على نقاط قوتنا وأيضًا العمل على نقاط ضعفهم".
جدير بالذكر فأن اتحاد الكرة الأسباني قد أعلن إقالة لوبتيجى من تدريب المنتخب بعد تعاقده مع ريال مدريد، وتم تعيين هييرو بدلًا منه.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة قمة أوروبية مبكرة تجمع بين أسبانيا والبرتغال غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "فيشت".
تضم المجموعة الثانية في كأس العالم روسيا 2018 منتخبات صعبة وهي؛ إيران والمغرب وأسبانيا والبرتغال.