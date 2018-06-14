مدرب البرتغال: رونالدو قائد استثنائي.. وأسبانيا لن تتأثر برحيل لوبتيجي

يرى فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، أن منافسه في المجموعة الثانية أسبانيا سوف يصل إلى مراكز متقدمة في المونديال رغم الأحداث المضطربة التي يمر بها، وفي نفس الوقت أشاد المدرب المخضرم بكريستيانو رونالدو مؤكدًا أنه قائد عظيم واستثنائي.





قال سانتوس، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أسبانيا والبرتغال: "كريستيانو رونالدو قائد إستثنائي والجميع يعرفون أي نوعٍ هو من اللاعبين، إنه لاعب لديه تأثير إيجابي قوي على الفريق سواء في المباريات أو حتى في التدريبات".



