خسارة السعودية أمام روسيا تضع مصر في مأزق

زادت الخسارة الثقيلة للمنتخب السعودي 0-5 أمام روسيا، في افتتاح كأس العالم لكرة القدم، اليوم الخميس، من الضغوط على المنتخب المصري قبل مواجهة أوروغواي في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة، غداً الجمعة.











وكانت جماهير مصر تمني النفس بتعادل الفريقين، ما يسهل مهمة الفريق المصري في بلوغ دور 16.











وترى الجماهير المصرية أن هزيمة السعودية منحت التفوق في عدد الأهداف لأصحاب الأرض، كما أن المباراة الأخيرة في المجموعة ستجمع روسيا وأوروغواي التي من الممكن أن تكون ضمنت الصدارة بالفوز على مصر والسعودية، وبالتالي فإن هذه المواجهة لن تكون مؤثرة، حيث سيكون التعادل كافياً لصعود الفريقين للدور التالي.