موعد مباراة منتخب أسبانيا ضد البرتغال في كأس العالم والقنوات الناقلة



ينتظر جمهور كرة القدم حول العالم مباراة القمة المبكرة التي تجمع بين نجوم منتخبي أسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وتعتبر هذه المباراة من أقوى مباريات هذه المرحلة في المونديال.



ومن المقرر أن تُقام تلك المباراة المثير التي ستجمع بين عملاقي أوروبا على ملعب "فيشت" الذي يقع في مدينة "سوشتي" وذلك غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تضم المجموعة الثانية والتي يطلق عليها الجمهور "مجموعة الموت" بكأس العالم روسيا، منتخبات صعبة مثل؛ إيران والمغرب وأسبانيا والبرتغال بقيادة نجمها المميز كريستيانو رونالدو. ورغم التاريخ الطويل للمنتخب الأسباني والبرتغالي في هذا الحدث التاريخي إلا أنهما لم يتقابلا فيه سوى مرة وحيدة في ثمن نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010 وفازت أسبانيا بهدف دون رد.



وتنقل قنوات "بي إن سبورت ماكس 1- 2" ، مباراة أسبانيا والبرتغال عبر النقل الحي على التردد 12245 ومعدل الترميز 27500، بجانب بعض القنوات التركية والألمانية الأخرى مثل قناة RTR 1 HD التركية.