طارق العشري يختار تشكيل المنتخب لمباراة أوروجواي

قال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لحرس الحدود ووادي دجلة، إن اختيارات الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لتشكيل الفراعنة لمباراة أوروجواي في افتتاح مباريات الفريق بكأس العالم، لن تخرج عن التشكيلة المعتادة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر سيعتمد على الحضري في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد حجازي وسعد سمير أو علي جبر ومحمد عبد الشافي".

وأكمل: "في الوسط سيلعب بمحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح وعبد الله السعيد وترزيجيه ومروان محسن".