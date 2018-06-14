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الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء يومي منذ 2016

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:33 م
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء يومي منذ 2016
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وكالات
 
يتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل أفضل أداء يومي في 18 شهراً خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط تقييم احتمالية وجود فجوة كبرى في أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية الكبرى.

وحصدت العملة الأمريكية مكاسب قوية مقابل اليورو في أعقاب الإفصاح عن نتائج اجتماع صناعة السياسة بالبنك المركزي الأوروبي اليوم.

وقرر المركزي الأوروبي تمديد برنامج شراء  السندات حتى نهاية العام الحالي لكن مع تخفيضه إلى 15 مليار يورو خلال آخر 3 أشهر من العام.

لكن البنك ألمح إلى أنه من غير المرح أن تشهد أسعار الفائدة في منطقة اليورو أيّ زيادات قبل نهاية صيف العام المقبل.

وتتناقض هذه الرؤية مع اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي قرر بالأمس رفع معدل الفائدة لتتراوح بين 1.75% و2% إضافة إلى رفع توقعات معدلات الزيادة هذا العام إلى 4 مرات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية خلال شهر مايو بأسرع وتيرة نمو في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 7:47 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 1.3% ليصل إلى 94.7410 دولار.

ويسير مؤشر الدولار على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر مكاسب يومية منذ 15 ديسمبر 2016.

وبلغت مكاسب الدولار 2.84% منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وخلال تداولات اليوم، ارتفع الدولار مقابل اليورو بأكثر من 1.7% لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1589 دولار.
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