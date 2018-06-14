عملة الأرجنتين تتهاوى 7% مع شكوك بشأن جهود البنك المركزي

تهاوت عملة الأرجنتين المحلية بنحو 7% أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن فشل جهود البنك المركزي في البلاد لمواجهة الهبوط.





وعلى الرغم من محاولات البنك المركزي الأرجنتيني في دعم العملة المحلية للبلاد خلال الفترة الماضية لتكون دون مستوى 25 بيزو لكل دولار لكنه توقف اليوم عن التدخل في أسواق العملات الأجنبية.





وكان المركزي الأرجنتيني قام ببيع 700 مليون دولار يوم الثلاثاء و100 مليون دولار أخرى أمس الأربعاء.





ومع عدم بيع الدولارات، أدت أحجام التداول الضعيفة إلى هبوط حاد في قيمة البيزو الأرجنتيني.





وأخفقت صفقة صندوق النقد الدولي بشأن منح الأرجنتين قرض تمويلي بقيمة 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات في حماية العملة من التراجع.





وأعلنت الأرجنتين اليوم خطة لخفض عجزها المالي لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي كخفض الدعم وتجميد الوظائف.





وكان البنك المركزي الأرجنتيني قرر رفع معدل الفائدة لمستوى قياسي عند 40% في محاولة لوقف تهاوي قيمة العملة.





وتأثرت عملات الأسواق الناشئة سلباً بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس بشأن سياسته النقدية الجديدة.





وقرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 1.75% إلى 2% مع توقعات تشير إلى أن عدد الزيادات سيصل إلى 4 مرات هذا العام.





وبحلول الساعة 6:59 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.6% لتصعد الورقة الخضراء إلى 27.9837 بيزو.





وبلغت خسائر عملة الأرجنتين المحلية منذ بداية العام وحتى الآن حوالي 47.8% أمام الدولار الأمريكي.





وفي الوقت نفسه، تراجعت الليرة التركية بنسبة 1.5% أمام الدولار لتصعد العملة الأمريكية إلى 4.7163 ليرة.





كما هبطت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية ليرتفع الدولار إلى 13.4065 راند.





وانخفضت كذلك عملة البرازيل مقابل الورقة الخضراء بنحو 1.8% ليسجل الدولار 3.7884 ريال.