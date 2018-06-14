فارس رحومة يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)



بكى الفنان فارس رحومة، على الهواء، بعد عرض صورة والده الفنان نبيل رحومة على الشاشة، قائلًا: "شكرًا يا بابا، بحبك".



وأكد "رحومة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن والده هو السبب في كل ما وصل إليه حتى الآن، وكان بجانبه وسند له في كل وقت.



واستطرد: "أنا من غير أبويا ماكنتش وصلت لحاجة، ماكنتش فاهم حاجة من غيره"، لافتًا إلى أنه تمنى منذ عدة سنوات أن يكون ضيفًا أمام الفنانة بسمة وهبة في برنامجها، وأن والده ساعده على ذلك.

