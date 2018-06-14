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غدا.. أولي حلقات "روسيا في ساعة" علي ٩٠٩٠

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:20 م
غدا.. أولي حلقات روسيا في ساعة علي ٩٠٩٠
الراديو ٩٠٩٠
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إسلام سعفان
 

يطلق الراديو 9090 غدا الجمعة أولي حلقات برنامج روسيا في ساعة وذلك في  تمام الثامنة مساء ولمدة ساعة علي الهواء لتحليل مباريات منتخبنا الوطني فنيا بشكل مختلف مع المتخصص في تحليل الأداء أحمد عفيفي وأحد خبراء الكرة العالمية تامر بدوي وذلك بشكل يومي على الراديو 9090.


وفي بيان له أعلن الراديو 9090 أن برنامج روسيا في ساعة سيذاع بشكل يومي من الأحد للخميس من الساعة ٨ وحتى ٩ ليلا مع احمد عفيفي و تامر بدوى على أن يقدمه كل جمعه و سبت من ١٠ لـ ١١ بليل الكابتن زكريا ناصف لنقل أهم الأخبار الحصرية التي تخص منتخبنا الوطني من روسيا بالإضافة للتحليل الفني الذي يتميز به بدوي وعفيفي دائما لتقديم وجبة كروية دسمة لكافة مستمعي الراديو 9090.

 

 

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