من إبراهيم محلب لـ"مصطفى مدبولي".. 4 حكومات في عهد "السيسي"

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل عدد من الحكومات، حيث استهل حكمه، بتكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة، ولكن قضية الرشوة المتهم فيها رضا هلال وزير الزراعة السابق، عجلت باستقالة الحكومة، لتسند إلى المهندس شريف إسماعيل، ليشكل 3 تعديلات وزارية، ويشتهر عهده باتخاذ القرارات الصعبة، كالإجراءات الاقتصادية، لينتهي المطاف بتكليف مصطفي مدبولي، ليؤدي اليمن أمام "السيسي" في فترة رئاسته الثانية.





حكومة إبراهيم محلب

بعد الإعلان عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية، في 2 يونيو من عام 2014م، ووفقًا للدستور، أنه مع تولى الرئيس الجديد يتقدم مجلس الوزراء باستقالته، وتشكل حكومة جديدة، لذا تقدمت حكومة المهندس إبراهيم محلب بالاستقالة.





وخلال 9 أيام، كلف "السيسي"، "محلب"، بتشكيل الحكومة من جديد، وبالفعل استقر رئيس الوزراء على حكومته الجديدة، التي تشمل 35 وزيرًا، بعضهم أكمل المدة معه من حكومته الأولى وعددهم 20 وزيرًا، وأدى اليمين الدستورية في القصر الجمهوري في عابدين، يوم 17 يونيو من العام نفسه.

الحكومة الثانية لـ"محلب"

وشهدت الحكومة الثانية لـ"محلب"، بعض التغيرات الوزارية التي استحدثها في حكومته، حيث نشأت في عهده وزارة "التطوير الحضاري"، وكانت المرة الأولى التي تكلف فيها وزارة كاملة للتطوير الحضاري وإزالة العشوائيات، وتولت حقيبتها الدكتورة ليلى راشد إسكندر، كما ألغى وللمرة الأولى منذ عهود طويلة حقيبة وزارة الإعلام والتي كانت آخر وزيرة لها، الدكتورة درية شرف الدين، في حكومته الأولى، وألغى في عهده وزارة التنمية المحلية بشكل مؤقت، وحلت مكانها وزارة التنمية الإدارية بمهام متقاربة.





حكومة "محلب" شهدت أكبر الكشوف عن أكثر قضايا الفساد ضجة على الساحة السياسية، وهي قضية رضا هلال وزير الزراعة السابق، الذي تم القبض عليه، قرب مقر مجلس الوزراء، عقب تقديمه استقالته، الأمر الذي انتهى باستقالة وزارة محلب، يوم 12 مارس 2015، فيكلف "السيسي" بعدها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول في عهد محلب، برئاسة الحكومة، عقب مرور دقائق معدودة.





حكومة شريف إسماعيل

بينما أدت الحكومة الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 19 سبتمبر2015، وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الحكومة الجديدة، التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، تتألف من 33 وزارة، حيث استبعد عدداً من حكومة محلب السابقة، كان أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واستحداث وزارتين، وهما التخطيط والمتابعة، ووزراة الهجرة وشئون المصرين بالخارج..





التعديل الأول

وفي 23 مارس 2016، حدث تعديل وزاري في حكومة شريف إسماعيل، شملت 10 أسماء ووزارة جديدة هي وزارة قطاع الأعمال، وجاءت الأسماء كالتالي: محمد يحيي راشد للسياحة، ومحمد حسام عبدالرحيم للعدل، وداليا حازم خورشيد للاستثمار، وعمرو الجارحي للمالية، وشريف فتحي للطيران، ومحمد عبدالعاطي للموارد المائية، وأشرف الشرقاوي لقطاع الأعمال، وخالد العناني للآثار، ومحمد سعفان للقوى العاملة، وجلال السعيد للنقل.





حكومة شريف إسماعيل اتخذت إجراءات اقتصادية صعبة، لإنقاذ الاقتصاد المصري، كتعويم الجنيه، ورفع أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.





التعديل الثاني

أما التعديل الثاني للوزارة، فكان في يناير 2017، إعلان التعديل الثاني للحكومة، والذي شهد استبعاد الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الذي أثار العديد من الأزمات خلال فترة توليه، وتولى مكانه الدكتور طارق شوقي، واستبعد اشرف الشيحي وزير التعليم العالي وعين مكانه الدكتور خالد عبدالغفار.





التعديل الثالث

وكان التعديل الثالث في يناير الماضى، وكان تعديلًا محدودا شمل 6 وزراء فقط، لتعلن الحكومة الأسبوع المنصرم، تقديم استقالتها للرئيس السيسي، عقب انتخابه لفترة ولاية ثانية، ويكلف مصطفي مدبولي وزير الإسكان بحكومة إسماعيل، بتشكيل مجلس الوزراء.





حكومة مصطفي مدبولي

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستوري، حيث شملت 12 وزيرًا جديدًا.



