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المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:18 م
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
جيهان خليل
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الفجر الفني
 
 
خضعت الفنانة المغربية الشابة جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة، احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك، وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهور الفنانة، ومتابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا.


واحتوت الجلسة على أكثر من لوك وبملابس مختلفة، المصاغ عليها جملة "عيد مبارك".

هي ممثلة مغربية فازت بلقب أفضل ممثلة في الموسم الأول من برنامج أراب كاستينج لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل. 
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
المغربية جيهان خليل تحتفل بحلول عيد الفطر بجلسة تصوير مبهجة (صور)
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