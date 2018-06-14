احذري.. أخطاء شائعة ترتكبينها عند العناية ببشرتك قد تصيبك بالشيخوخة!

تبحث السيدات عن طرق تساعدهن على التمتع ببشرة شابة، متوهجة ومشعة، وهن يستعنّ في سبيل ذلك بكثير من المنتجات على أمل تحقيق تلك الغاية.





غير أن الدكتورة ميلاني هارتمان، أخصائية الأمراض الجلدية المقيمة في برلين وسفيرة براون العالمية للعناية بالبشرة، أكدت أن إنفاق السيدات كثيرًا من أموالهن على المستحضرات والجرعات الخاصة بالبشرة ربما يكون مضيعةً للوقت، لا سيما في ظل ما ترتكبه السيدات من أخطاء شائعة كل يوم، تنتج عنها مشكلات في البشرة وتسرّع من الشيخوخة.





وكشفت هارتمان في مقابلة أجرتها مع النسخة الأسترالية من مجلة "فوغ" عن قائمة بأبرز هذه الهفوات التي تقع بها السيدات يوميًا وتؤثر على نضارة وحيوية البشرة:





– ترك المكياج على الوجه عند الخلود للنوم، حيث يؤدي ذلك لسد المسام، الشعور بصداع وإبراز شكل الخطوط والتجاعيد، لذا ينصح بإزالة هذا المكياج كل ليلة عند النوم.





– عدم غسل الوجه بشكل جيد، حيث ينتج عن ذلك بعض الآثار الجانبية التي تمتد على مدار سنوات سواءً لصاحبات البشرة العادية، الزيتية، الحساسة أو الجافة.





– عدم الاستعانة بفرشاة تنظيف للتخلص من خلايا البشرة الميتة العالقة على السطح، حيث تؤدي تلك الخلايا الميتة إلى إظهار البشرة بشكل متعب، مجهد وباهت.





ونصحت هارتمان في نفس الوقت بضرورة اتباع النصائح التالية أيضًا :





– الاهتمام بتدليك الوجه، وقضاء ما بين 4 إلى 5 دقائق كل ليلة في تدليك الوجه لتحفيز تدفق الدم، بما يساعد في الحصول على البشرة المتوجهة المنشودة في الأخير.





– الاهتمام بوضع مستحضرات العناية بالبشرة بطريقة صحيحة.



