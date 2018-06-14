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شوقي علام: على المسلم أن لا يترك أي خصومة مع أخيه المسلم في عيد الفطر (فيديو)

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:10 م
شوقي علام: على المسلم أن لا يترك أي خصومة مع أخيه المسلم في عيد الفطر (فيديو)
شوقي علام
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كساب أحمد
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الظالم والمظلوم عليهما أن يُقبلا على مصافحة الآخر في عيد الفطر المبارك، لأن هذه الفرصة لن تعوض في الأيام المقبلة.

وتابع "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي"، المذاع على فضائية "on live"، مساء الخميس، أن المسلم في عيد الفطر عليه أن لا يترك أي خصومة مع أخيه المسلم في عيد الفطر، لأن العمر غير مضمون.

وأشار إلى أن المسلم الذي أًصيب بعذر شرعي يمنعه من الصيام فهو ممتثل لأمر الله، لأنه فطر بعذر شرعي.
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