عقب وصوله عدن.. "هادي": حانت ساعة الانتصار

اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، أن ساعة الانتصار لإرادة شعبه قد حانت، من أجل “بناء وطن آمن ومستقر”.





وجاء ذلك في تصريحات للرئيس اليمني، عقب وصوله العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد نحو عام ونصف العام على مغادرته لها.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن هادي قوله إن “ساعة الانتصار قد دنت، وعودة الحق قد حانت للانتصار لإرادة الشعب اليمني في بناء وطن آمن مستقر، تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد”.





وأشاد هادي بـ “المواقف الأخوية المشرّفة والصادقة التي قدّمها الأشقاء في السعودية والإمارات مع اليمنيين (..) لنصرة اليمن وعودتها إلى حاضنتها وهويتها القومية والعربية، ووضع حد للمشروع الفارسي باليمن، وأطماعه التوسعية بالمنطقة”.





ووفق الوكالة نفسها، فإن “هادي سيشرف على سير العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، لتحرير محافظة الحُديدة”.





كما “سيقف على واقع العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، من حيث الخدمات والبنى التحتية” ومن المنتظر أيضًا أن يلقي خطابًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب المصدر نفسه.





في وقت سابق اليوم، قال مصدر حكومي يمني، إن “هادي وصل العاصمة المؤقتة عدن، وسط استقبال رسمي وشعبي كبيرين”.





وأضاف المصدر، أنه “كان في مقدمة المستقبلين، رئيس مجلس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، ونائبه وزير الداخلية أحمد الميسري، وأعضاء الحكومة ومحافظو المحافظات”.