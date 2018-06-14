"شلباية": 12 لاعب بالمنتخب الوطنى المصرى من خريجي دورى "بيبسي" للمدارس

قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة الوحدة التجارية بيبسيكو مصر: "سعداء بدعم الرياضة المصرية من خلال رعايتنا للمنتخب الوطنى لأكثر من عشرة أعوام بالإضافة إلى دعم أكثر من مليون طالب على مستوى الجمهورية منذ نشأة دوري بيبسي للمدارس وحتى الآن"، مؤكدا أنه لا غنى عن الرياضة لحياة صحية أكثر إنتاجية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل، فالرياضة تعمل على تقويم الانسان نفسياً وسلوكياً وتعزز مفهوم الالتزام والعمل الجاد لدى الشباب من أجل تحقيق النجاح. لذلك جاء اهتمام شركة بيبسيكو، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برعاية دوري بيبسي للمدارس بشكل دائم من خلال تقديم كل الدعم اللازم له على مدار خمسة عشر عاماً متصلة."

وأضاف شلباية "أن "بيبسيكو" تعمل من خلال تضافر الجهود مع وزارة التربية والتعليم على النهوض بفكر صناعة النجوم من خلال توفير مسابقة دوري لطلاب مدارس مصر المختلفة ، حيث يعد دوري بيبسي الفرصة والخطوة الأولى في رحلة صناعة نجوم جديدة بالرياضة المصرية."

وشارك بدوري بيبسي للمدارس على مدار 15 عام أكثر من 5500مدرسة سنويا بكافة المحافظات المصرية، بجانب إنشاء 5 ملاعب نجيلة صناعي في 5 مدارس بدءاً من عام 2014، وخلال المواسم الماضية، نجح دوري بيبسي للمدارس فى تخريج أكثر من ألف لاعب موهوب اثروا الاندية المصرية والعالمية بمواهبهم الكروية و منهم نجوم الكرة المصرية الحاليين والذين يشكلون النواة الرئيسية للنوادى المحلية ومنتخب مصر الأول من أمثال محمد صلاح ورمضان صبحي وتريزيجية وحجازي.