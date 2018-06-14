إلتقاط أول صور تجسسية لـ"هيونداي سوناتا" الجديدة كلياً (صور)
الخميس 14/يونيو/2018 - 08:59 م
تم إلتقاط صور لهيونداي سوناتا بجيلها الجديد كلياً في كوريا على شاحنة نقل تابعة لهيونداي.
حيث يظهر من الصور بأن الجيل الجديد من سوناتا سيكون بحجم أطول من الجيل الحالي، مايدل على حصولها على قاعدة عجلات أطول. ويتوقع بأن تكون قاعدة العجلات الجديدة بطول 2,845 ملم وذلك وفقًا لمصادر كورية.
وسيأتي الجيل الجديد من سوناتا بمحركات وخيارات أكثر تركيزاً على نظافتها البيئية والتقنيات الهجينة كما فعلت مع الجيل الحالي منها.
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