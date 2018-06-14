إلتقاط أول صور تجسسية لـ"هيونداي سوناتا" الجديدة كلياً (صور)

تم إلتقاط صور لهيونداي سوناتا بجيلها الجديد كلياً في كوريا على شاحنة نقل تابعة لهيونداي.





حيث يظهر من الصور بأن الجيل الجديد من سوناتا سيكون بحجم أطول من الجيل الحالي، مايدل على حصولها على قاعدة عجلات أطول. ويتوقع بأن تكون قاعدة العجلات الجديدة بطول 2,845 ملم وذلك وفقًا لمصادر كورية.



