ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إلتقاط أول صور تجسسية لـ"هيونداي سوناتا" الجديدة كلياً (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 08:59 م
إلتقاط أول صور تجسسية لـهيونداي سوناتا الجديدة كلياً (صور)
هيونداي سوناتا - صورة تجسسية
طباعة
 
تم إلتقاط صور لهيونداي سوناتا بجيلها الجديد كلياً في كوريا على شاحنة نقل تابعة لهيونداي.

حيث يظهر من الصور بأن الجيل الجديد من سوناتا سيكون بحجم أطول من الجيل الحالي، مايدل على حصولها على قاعدة عجلات أطول. ويتوقع بأن تكون قاعدة العجلات الجديدة بطول 2,845 ملم وذلك وفقًا لمصادر كورية.

وسيأتي الجيل الجديد من سوناتا بمحركات وخيارات أكثر تركيزاً على نظافتها البيئية والتقنيات الهجينة كما فعلت مع الجيل الحالي منها.
إلتقاط أول صور تجسسية لـ"هيونداي سوناتا" الجديدة كلياً (صور)
إلتقاط أول صور تجسسية لـ"هيونداي سوناتا" الجديدة كلياً (صور)
المزيد عن: هيونداي سوناتا هيونداي عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات هيونداي سيارات السيارات التقاط أول صور تجسسية اخبار السيارات Hyundai Sonata Hyundai
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
5
x
17:00
0
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 9:50:05 PM