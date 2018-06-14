للأطفال والمرضى.. رولا سعد تطلق حملة خيرية في مصر والدول العربية

أطلقت الفنانة اللبنانية رولا سعد حملة خيرية تشمل الأطفال والمرضى على مستوى العالم العربي تحت شعار المحبة والخير لكل محتاج، وذلك لتقديم الدعم لهم من خلال تضافر عدد من المؤسسات الخيرية على مستوى العالم العربي، وتأتي تلك الحملة لتقديم الدعم النفسي للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت رولا سعد في بيان لها أن تلك الحملة ستكون مختلفة لأنها ستهدف من خلال فريق بحثي كبير سيتجول داخل كل شوارع واحياء المنطقة العربية ليتم اختيار من خلالها من هم الأحق بتقديم الدعم لهم.

وأكدت رولا أنها ستكشف عن تفاصيل الحملة لاحقا من خلال مؤتمر صحفي تعلن من خلاله عن المؤسسات الداعمة للحملة كما ستعلن عن أهداف الحملة موضحا أن تلك الحملة هدفها رسم الابتسامة على وجه كل محتاج ومريض.