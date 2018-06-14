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فارس رحومة: "نفسي أمثل دور صعيدي" (فيديو)

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:02 م
فارس رحومة: نفسي أمثل دور صعيدي (فيديو)
فارس رحومة
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أمنية فوزي
 
قال الفنان فارس رحومة، إنه كان يتمنى أن يمثل مكان الفنان العالمي عمر الشريف في فيلم "صراع في الوادي".

وأضاف "رحومة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أنه يتمنى أن يمثل دورًا صعيديًا، حتى يصبح وجهًا ثانيًا من عمر هداية.

وأوضح أن حياته الشخصية سرية ولا يحب أن تكون معروفة للجميع، متابعًا: "وبحب الستات"، لافتًا إلى أنه أفضل في التمثيل من التأليف.
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