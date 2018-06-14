ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة اقترابه من تولي منصب إداري بأحد أندية الدوري المصري

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:45 م
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة اقترابه من تولي منصب إداري بأحد أندية الدوري المصري
طباعة
علي نبوي
 
نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى، أن يكون قد تلقى أي عروض للعمل فى المجال الإدارى باى من الاندية المحلية خلال الأيام الماضية.

وشدد عبد الحفيظ على أن كل تركيزه حاليا فى مشروع شخصى رياضي وجزء للإعلام حيث يقدم بداية من غدا برنامج إذاعى تحليلى عن كأس العالم فى روسيا فى راديو مصر ، ويملك عروض إعلامية ءخرى سوف يحدد موقفه منها عقب نهاية المونديال.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
5
x
17:00
0
السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 8:00:02 PM