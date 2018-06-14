سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة اقترابه من تولي منصب إداري بأحد أندية الدوري المصري
الخميس 14/يونيو/2018 - 07:45 م
علي نبوي
نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى، أن يكون قد تلقى أي عروض للعمل فى المجال الإدارى باى من الاندية المحلية خلال الأيام الماضية.
وشدد عبد الحفيظ على أن كل تركيزه حاليا فى مشروع شخصى رياضي وجزء للإعلام حيث يقدم بداية من غدا برنامج إذاعى تحليلى عن كأس العالم فى روسيا فى راديو مصر ، ويملك عروض إعلامية ءخرى سوف يحدد موقفه منها عقب نهاية المونديال.
وشدد عبد الحفيظ على أن كل تركيزه حاليا فى مشروع شخصى رياضي وجزء للإعلام حيث يقدم بداية من غدا برنامج إذاعى تحليلى عن كأس العالم فى روسيا فى راديو مصر ، ويملك عروض إعلامية ءخرى سوف يحدد موقفه منها عقب نهاية المونديال.