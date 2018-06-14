أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
الخميس 14/يونيو/2018 - 07:46 م
هشام إسماعيل
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.
وسجل سعر العنب البناتي أحمر 8 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.
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