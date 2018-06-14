مدرب الزمالك السابق يتوقع نتيجة مباراة مصر وأوروجواي



وتوقع صلاح تعادل منتخب مصر غداً مع نظيره الأورجواي وتحقيق الفوز على روسيا والسعودية والتأهل لدور الـ ١٦.



وأكد صلاح ـلـ"الفجر الرياضي" بأن المنتخب الروسي ليس قوياً ولكن سيفرق معه عامل الأرض والجمهور وكذلك التحكيم.



وأضاف: نجمنا محمد صلاح هو العمود الأساسي للمنتخب وغيابه عن أي مباراة سيؤثر بالسلب بالتأكيد ولكن لابد أن نقوم بعمل حسابنا على ذلك خاصة أن هناك إصابات كنزلة البرد وبعض الظروف الطبيعية ولابد أن يتم توفير البديل على الرغم من فارق المستوى.

أعرب محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي فاركو عن تفائله الشديد بمنتخب مصر خلال مباريات كأس العالم بروسيا.