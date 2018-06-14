متحف الطفل ينظم برنامجًا متميزًا احتفالا بعيد الفطر المبارك

يطلق مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) فعاليات خاصة ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يفتح أبوابه للزوار لاسيما الأطفال من الساعة التاسعة صباحا للاستمتاع بالأنشطة المقامة من بينها العروض الأساسية للمتحف، بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة الترفيهية التي نظمت خصيصا لهذه المناسبة.

وقال سكرتير عام الجمعية الدكتور نبيل حلمي في تصريح اليوم الخميس :"إننا نسعى دوماً لتبني البرامج والفعاليات التي من شأنها الارتقاء بالثقافات لدى الجمهور على كافة أشكالها العلمية والحضارية والدينية والفنية وغيرها، وأعددنا في متحف الطفل برنامجاً حافلاً للاحتفال بهذه المناسبة المتميزة؛ بهدف تعزيز أهميتها وزرع القيم الدينية والتربوية في نفوس الأطفال وتوفير جو ثقافي ترفيهي لزوار المتحف وخاصة الأطفال".

من جهته..قال مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع الدكتور أسامة عبد الوارث: "إن فاعليات الاحتفاء بهذه المناسبة تبدأ من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، حيث تحظى باهتمام بالغ من كافة العاملين بالمتحف من أجل إسعاد زواره وترسيخ التقاليد العريقة والاحتفاليات التراثية والدينية".

وأضاف: "أن إدارة متحف الطفل تهدف في هذه الفعاليات إلى تمكين الزوار من الشعور بالأجواء الاحتفالية من خلال الأنشطة المختلفة المنتشرة في أرجائه، كما ستتوزع في أركانه زوايا صممت خصيصاً لهذه المناسبة".

وبدوره..قال مدير عام جمعية مصر الجديدة بهجت شاكر: "إن الجمعية وعلى هامش احتفالاتها بعيد الفطر ستشارك العالم احتفاله باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يصادف 16 من يونيو من كل عام"، مؤكدا أن مشاركة الجمعية في هذه الحملة تأتي التزاما منها بالمسئولية الاجتماعية والإنسانية تجاه جميع أفراد المجتمع وتعزيزا لما تقدمه لجمعية من دعم مجتمعي للهيئات والمؤسسات الصحية في الدولة.

وأضاف شاكر: "أن متحف الطفل يستضيف خلال يومي الاحتفال سيارة بنك الدم المجهزة لإطلاق حملة للتبرع بالدم لزوار المتحف؛ تعزيزا لثقافة التطوع الاجتماعي والعطاء الخيري والإنساني، كما ينظم ورش عمل وألعاب ومسابقات خاصة ببرنامج الصحة والسلامة؛ لتوعية الأطفال بمبادئ السلامة الصحية وإلقاء الضوء على أهمية التبرع بالدم من الناحية الإنسانية والصحية".