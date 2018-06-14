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أسعار الدواجن اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:43 م
أسعار الدواجن اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" بمحافظة الإسماعيلية، أسعار الدواجن، اليوم الخميس، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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