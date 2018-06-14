بسمة وهبة لـ فارس رحومة: "سرقت حلم والدك في التمثيل".. والأخير يرد

قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفنان فارس رحومة: "قالوا عنك إنك سرقت حلم والدك في التمثيل لما روحت معاه ليوسف شاهين واختارك إنت وهو لا"، في حين نفى "رحومة" هذه الشائعة.



وأوضح "رحومة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الخميس، أن والده كان يأتي لمصر من أجل التمثيل، وتعرف على يوسف شاهين، ولكن من أجل دور آخر، وليس من أجل نفس الدور الذي مثل هو فيه.



وأضاف أنه كان يتقابل مع يوسف شاهين، ولكنه لم يكن يعرفه شخصيًا؛ لأنه كان يعيش خارج مصر، متابعًا: "يوسف شاهين شتمني أمام والدي لأني مش عارفه، وبعدها طلبت منه أمثل دور".

