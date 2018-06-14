أحمد عليوة: إطلاق الدورة الـ ٩ لمهرحان الفضائيات العربية 15 سبتمبر والتصويت عقب عيد الفطر

أكد الأعلامي أحمد عليوة، أنه تم الأستقرار على إطلاق فعاليات الدوة الـ9 من مهرجان "الفضائيات العربية"، الذي يتولي رئاسته غدًا 15 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يشهد تكريم المميزين من نجوم الفن وصناع الدراما التليفزيونية والسينمائية لعام 2018 .

وأشار عليوة، إلى أن التصويت على الأعمال المرشحة لجوائز المهرجان من المقرر أن تبدأ من خلال الموقع الرسمي للمهرجان عقب عيد الفطر المبارك، وأنه جاري الأعلان عن أسماء لجنة المهرجان والنقاد للدورة الـ9 خلال الأيام القليلة القادمة .