عاجل.. قناة "بي إن سبورت" المفتوحة تنقل مباراة مصر وأوروجواي





أعلنت قناة "بي إن سبورت" المفتوحة عن نقل مباراة مصر وأوروجواي المنتظرة في المجموعة الأولى من كأس العالم بروسيا، وذلك غدًا الجمعة.





وسيكون موعد مباراة مصر أمام أوروجواي يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيو في تمام الساعة الثانية مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.





ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018 والتي تضم منتخبات؛ السعودية وأوروجواي وروسيا.





وتردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات" هو 12245 عمودي، معامل تصحيح الخطأ : 2/3، معدل الترميز: 27500.





أما تردد القناة على القمر الصناعي "سهيل سات" هو 11566 أفقي ومعامل الترميز 27500.



