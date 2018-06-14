هكذا تستفيدين من "الحليب" منتهي الصلاحية

في كل منزل، يعدّ الحليب من الاصناف الأساسية، ليس فقط لقيمته الغذائية وفوائده الصحية، بل لما له استخدامات متنوعة، سواء في الطّهي، أو إدراجه ضمن منتجات أخرى، للحصول على الجبن أو السمن، وما إلى ذلك.





ونعلم جميعاً بأن الحليب يحتاج لطرق معينة في التخزين، حتى لا يفسد، أو تنتهي صلاحيته، ويغيب عن ذهن الكثير النظر إلى تاريخ الصلاحية للتأكد من بقائه لمدة أطول، ودائماً ما نضعه في باب الثلاجة الداخلي، وبالتالي يتسرّب إليه الهواء الساخن عند فتحه، فيفسد سريعاً وتنتهي صلاحيته.





من هذا المنطلق سندلكِ على طرق فعّالة، لتستفيدي من الحليب، في حال انتهتْ صلاحيته، أو تحويله للبن رائب، بحسب ما نشرتْ مجلة "بابا ميل".





مكوِّن أساسي في الخبز

يُعتبر اللّبن الرائب، بديلاً رائعاً للزبدة واللبن، أو الكريمة الحامضة، التي تستخدم في مجموعة متنوعة من الوصفات، منها الكعك والفطائر والخبز، ويُضفي إليها المذاق اللذيذ والقوام الجيّد.





إدراجه في مكوِّنات الطّهي

استخدمي الحليب منتهي الصلاحية، لعمل البطاطا بالكريمة والباستا والحساء، ويمكنكِ إضافته إلى البيض المخفوق، أو العجة، وستندهشين من نكهته الرائعة ومذاقه الجيد.





لجمالكِ