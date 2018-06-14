سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
الخميس 14/يونيو/2018 - 07:37 م
هشام إسماعيل
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الخميس، في بنوك محافظة الإسماعيلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري في سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.
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