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محافظ القليوبية يستقبل متبرع بأرض لبناء وحدة صحية (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 07:36 م
محافظ القليوبية يستقبل متبرع بأرض لبناء وحدة صحية (صور)
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محمد نبيل
 
استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، الخميس، عمرو الحسيني المستشار القانونى لحزب الوفد بالقليوبية، حيث قدم للمحافظ اوراق تبرعه بقطعة ارض مساحتها 6 قراريط يملكها بقرية عرب الحسانية بشبين القناطر وذلك لاقامة وحدة صحية عليها لخدمة ابناء القرية.


وتقدم المحافظ بالشكر للمتبرع على جهوده وتسارعه للعمل الخيري والذى يهدف الى خدمة ابناء المحافظ والعمل على تقديم خدمة متميزة للمواطنين في القطاع الصحي، وعلى الفور امر المحافظ بتشكيل لجنه من الشئون القانونية بالمحافظة للبدء فى اجراءات التبرع.
محافظ القليوبية يستقبل متبرع بأرض لبناء وحدة صحية (صور)
محافظ القليوبية يستقبل متبرع بأرض لبناء وحدة صحية (صور)
محافظ القليوبية يستقبل متبرع بأرض لبناء وحدة صحية (صور)
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