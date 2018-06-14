فيلم "بلاش تبوسني" يشارك في "شنغهاي السينمائي الدولي" بالصين

يشارك فيلم بلاش تبوسني، في الدورة الـ21 من مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي بالصين، في الفترة من 16 وحتى 25 يونيو الجاري، وذلك بحضور مخرجه أحمد عامر والفنان محمد مهران.

ويُعرض الفيلم 5 مرات ضمن فعاليات المهرجان، حيث ترشح لـ3 جوائز شملت، جائزة اختيار الجمهور، وجائزتي وسائل الإعلام لأفضل فيلم وأفضل صانع أفلام، وذلك ضمن أسبوع الحزام والطريق الذي أطُلق مؤخرا كبرنامج دائم في المهرجان.

وكان "بلاش تبوسني" قد حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الـ14 من مهرجان دبي السينمائي الدولي، ضمن برنامج ليال عربية، كما حصل الفيلم على تنويه خاص في الدورة الأولى من مهرجان جونيه السينمائي الدولي، وشارك أيضا في مهرجاني طرابلس للأفلام وميامي السينمائي، كما عُرض في سينما متروبوليس بلبنان.

والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عامر، وتدور أحداثه داخل كواليس فيلم جديد يجري تصويره، فيواجه المخرج الشاب صعوبات في التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه، نتيجة تعارض أفكار الثلاثة، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته الخاصة على العمل.

بلاش تبوسني" من بطولة "ياسمين رئيس ومحمد مهران وسلوى محمد علي وعايدة رياض مع النجمة سوسن بدر كضيفة شرف"، بالإضافة إلى مشاركة من المخرج الراحل محمد خان، والمخرج خيري بشارة بشخصيتيهما الحقيقية، وهو من إنتاج شركات أفلام "ميدل وست" و"ويكا للإنتاج والتوزيع" و"MAD Solutions"، وتوزيع شركة MAD Distribution.