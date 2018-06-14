فولكس فاجن و أودي تفوزان بجائزة "محرك العام" الدولية

فاز المحرك ذي الاسطوانات الثلاث والشحن التوربيني الذي تستخدمه شركة "فولكس فاجن" الألمانية في الجيل الجديد من سيارتها "جي.تي.آي" والسيارة الصغيرة "آب" وأحد محركات شركة "أودي" للسيارات الفارهة بجائزة "محرك العام الدولية".





يذكر أن الخبراء الذين يختارون المحركات الفائزة باللقب يفحصون المحركات في 12 فئة مختلفة، حيث فاز محرك "فولكس فاجن" بجائزة فئة لتر واحد.





يعمل المحرك الفائز بوقود البنزين وقوته 115 حصانا ، وهو مزود بمحول تحفيز ذي أربع طرق. كما أن هذا المحرك مزود بمرشح لجزئيات الوقود ونظام لمعالجة الغازات بعد الاحتراق ويتوافق مع أقسى المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "يورو6 تي.إي.إم.بي" للعوادم والتي سيتم تطبيقها على جميع السيارات الجديدة في الاتحاد اعتبارا من سبتمبر 2019.





كما واصلت "أودي" التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الفوز بالجوائز الدولية حيث حصل محركها "تي.إف.إس.آي" سعة 2.5 لتر بجائزة أفضل محرك في الفئة التي تتراوح سعتها بين لترين و2.5 لتر، يتكون المحرك من 5 اسطوانات وهو أقوى محرك في هذه الفئة على مستوى العالم حيث حصل على الجائزة للسنة التاسعة على التوالي.





أشادت لجنة التحكيم بالعزم المذهل للمحرك إلى جانب الصوت المميز لوحدة الدفع التوربيني فيه.





ويحتوي محرك "أودي" على نظام معالجة عوادم معقد مع محول تحفيز جديد ومرشح لجزئيات الوقود والتي تمنع خروج أي جزئيات وقود مع العوادم بنسبة 95%.