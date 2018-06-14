البورصات الأوربية ترتفع فى الختام بعد قرار المركزى

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء برنامج شراء السندات.





وأعلن المركزي الأوروبي إنهاء برنامج التيسير الكمي بنهاية ديسمبر المقبل، كما قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.





ومن جانبه ذكر "دراجي" رئيس البنك الأوروبي أن أعضاء السياسة النقدية لم يناقشوا موعد أو احتمالات رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو.





وأغلق سهم "فولكسفاجن" مرتفعاً بنحو 2.2%، رغم تراجعه في وقت سابق من الجلسة بعد تغريم شركة صناعة السيارات الألمانية مليار يورو بسبب انبعاثات الديزل.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.3% إلى 393.04 نقطة، فيما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8% إلى 7765.7 نقطة.





كما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 1.7% إلى 13107.1 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 1.4% إلى 5528.4 نقطة.





وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 1.4% إلى 1.1626 دولار.