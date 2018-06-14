محافظ قنا يتابع التشغيل التجريبي لكوبري قوص العلوي (صور)

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أعمال إزالة الحواجز الخرسانية لبدء التشغيل التجريبي لكوبري قوص العلوى الذي يمر أعلي مزلقان السكة الحديد والذي سيتم افتتاحه خلال الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة.





وأكد محافظ قنا أن تشغيل كوبري قوص سيساهم في التغلب علي الاختناقات المرورية على المزلقان الموجود على خط سكة حديد القاهرة أسوان بمدينة قوص وربط شرق المدينة بغربها وكذلك تحقيق السيولة المرورية.





ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بالكوبري ودهان البلدورات وأعمال التجميل ليظهر الكوبري بمظهر جمالي لائق.