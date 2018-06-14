5 مشاهد تلخص حفل افتتاح كأس العالم 2018.. تعرف عليها

افتتحت، اليوم الخميس، منافسات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل بمشاركة 32 منتخباً، أبرزهم المنتخب الوطنى الذى يعود للمشاركة بعد غياب دام 28 عاماً.

وأقيم حفل الافتتاح بملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو"، وقدم الحارس الإسبانى إيكر كاسياس الكأس أمام ملايين المشاهدين.

كشف الإسبانى المخضرم إيكر كاسياس النقاب عن كأس العالم لكرة القدم داخل ملعب "لوجينيكى"، بالعاصمة الروسية موسكو قبل دقائق على الإفتتاح الرسمى للمونديال.

كاسياس يقدم كأس العالم للجماهير

وكشف كاسياس الذى توج مع منتخب الماتادور بلقب مونديال 2010 فى جنوب أفريقيا، عن الكأس قبل مواجهة المنتخبين الروسى والسعودى فى افتتاح البطولة، والتى اننطلقت فى الخامسة من مساء اليوم فى المجموعة الأولى التى تضم أيضا المنتخبين المصرى والأوروجويانى، والذين يتقابلان غدا الجمعة.

وشارك الحارس الإسبانى فى الكشف عن الكأس عارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا.

روبي ويليامز يشعل حماس الجماهير

أحيا الحفل المطرب الإنجليزي العالمي روبي ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا جاريفولينا ونجحا في إشعال حماس الجماهير التي لم تتوقف عن التصفيق والتشجيع طوال فترة الغناء.

رونالدو يدخل الملعب بالكرة الرسمية للبطولة

بدأ الحفل بفقرة غنائية للمطرب روبي ويليامز وبحضور الأسطورة البرازيلية رونالدو الذي دخل الملعب بالكرة الرسمية للبطولة.

رئيس الفيفا بالعربية: أحبائي أهلا وسهلا إلى كأس العالم في روسيا

وألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم الخميس كلمة مقتضبة باللغة العربية ، وذلك خلال الحفل الرسمي لافتتاح بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا.

وتحدث السويسري جياني إنفانتينو بعدة لغات ومنها العربية وقال "أحبائي أهلا وسهلا إلى كأس العالم في روسيا" ، في إشارة إلى ترحيب الفيفا بمشاركة المنتخبات والجماهير العربية.

وأضاف إنفانتينو: "منذ اليوم ولمدة شهر كامل ، ستغزو كرة القدم الساحرة المستديرة كوكب الأرض ، استمتعوا بمشاهدة هذه البطولة ، شكرا روسيا .. شكرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

بوتين يبعث رسالة سلام في افتتاح المونديال

كما ألقى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، كلمة افتتاحية لبطولة كأس العالم 2018، وذلك عقب حفل الافتتاح الذي أقيم على ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي.

وأكد الرئيس الروسي سعادته باستضافة بلاده بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن البطولة هدفها إسعاد الجماهير حول العالم من خلال التجمع حول الرياضة.

وأشار إلى أنه يأمل أن يتحقق الهدف ويعم السلام من خلال الرياضة، ويتوحد العالم وينبذ الخلافات.