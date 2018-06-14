ضبط 50529 مخالفة مرورية في حملات بالمحافظات

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 50529 مخالفة مرورية متنوعة)





تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.





أسفرت الجهود خلال يوم 13 الجارى عن ضبط 50529 مخالفة مرورية ، وذلك على النحو التالى ( 8068 الإدارة العامة للمرور - 7592 القاهرة - 7011 الجيزة - 2898 الإسكندرية- 391 مطروح - 2027 البحيرة - 1002 الغربية- 1328 المنوفية- 1652كفر الشيخ- 1590 القليوبية - 650 الدقهلية- 1496 الشرقية - 679 دمياط - 1647 الإسماعيلية - 1739 بورسعيد- 617 السويس- 49 شمال سيناء- 487 جنوب سيناء 1190 الفيوم - 721 بنى سويف - 2713 المنيا - 1093 أسيوط -133 الوادى الجديد - 569 سوهاج - 942 قنا - 1280 الأقصر -518 أسوان- 447 البحر الأحمر ) وأبــرزهــــا :

(280) زيادة التعريفة المقررة .

(645) مواقف عشوائية .

(8146) إنتظار خاطئ .

(420) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى .. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة .