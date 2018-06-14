ضبط 13086 قضية سرقة تيار كهربي في حملات بالمحافظات

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى.





أسفرت الجهود بتاريخ 13 الجارى عن ضبط مايلى :





فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " : تم ضبط 13086 قضية متنوعة ( 2111 القاهرة - 2365 الجيزة – 701 القليوبية - 1043 الإسكندرية - 146 البحيرة - 165 مطروح - 261 الغربية - 241 المنوفية- 236 كفر الشيخ - 406 الدقهلية– 308 الشرقية - 71 دمياط - 90 بورسعيد - 129 الإسماعيلية - 94 السويس - 20 جنوب سيناء - 700 المنيا - 795 بنى سويف - 1060 الفيوم - 630 أسيوط - 333 سوهاج - 223 أسوان - 215 قنا – 128 الأقصر - 115 البحر الأحمر) .. وذلك على النحو التالى :

( 12997 ) قضية سرقة تيار كهربائى .

( 89 ) قضية مخالفة شروط التعاقد .





ثانياً : فى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " : تم ضبط (9446 ) حالة ( 1015 القاهرة - 1222 الجيزة – 710 القليوبية - 818 الإسكندرية - 949 البحيرة - 241 مطروح - 230 الغربية - 199 المنوفية- 120 كفر الشيخ - 216 الدقهلية– 132 الشرقية - 27 دمياط - 31 بورسعيد - 56 الإسماعيلية - 29 السويس - 9 جنوب سيناء - 508 المنيا - 655 بنى سويف - 1391 الفيوم - 343 أسيوط - 282 سوهاج - 106 أسوان - 100 قنا – 44 الأقصر - 13 البحر الأحمر ) .. وذلك على النحو التالى :

(9436) غرامة سرقة تيار كهربائى – (10) مخالفات شروط التعاقد .





ثالثاً : فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " : تنفيذ (957) حكم حبس جزئى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.