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روسيا تحقق إنجازا تاريخيًا في المونديال أمام السعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 06:03 م
روسيا تحقق إنجازا تاريخيًا في المونديال أمام السعودية
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الفجر الرياضي
 
أنهي المنتخب الروسي الشوط الأول، متفوقاً على نظيره منتخب السعودية بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

ذكر موقع ماستر شيب المتخصص في رصد الاحصائيات، أن نتيجة 2-0 في الشوط الأول بالمباراة الافتتاحية، لم تتكرر منذ أن فعلتها إيطاليا في كأس العالم 1934.

واشار الموقع، إلي أن الأمر استغرق نحو 84 عاماً، لمشاهدة منتخب يتقدم بهدفين دون رد في الشوط الأول بالمباراة الافتتاحية، منذ أن فعلتها إيطاليا أمام الولايات المتحدة في 27 مايو 1934 عندما انهت الشوط الاول 3-0 وحسمت اللقاء في النهاية 7-1.

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