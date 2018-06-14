الأسطورة مباشر السعودية.. مشاهدة السعودية وروسيا لايف منتخب السعودية اليوم 14-6-2018 كأس العالم 2018
الخميس 14/يونيو/2018 - 06:03 م
محمد الشيخ
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كورة لايف مشاهدة السعودية وروسيا بث مباشر لقاء السعودية وروسيا اليوم الخميس 14-6-2018 في بطولة كأس العالم 2018، مشاهدة مباراة السعودية وروسيا في افتتاح نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 ومباشر مباراة روسيا والسعودية مباشرة على باقة قنوات beIN SPORTS.
معلومات عن مباراة السعودية وروسيا لايف اليوم روسيا Vs السعودية، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2 + بي إن سبورت المفتوحة (غير مشفرة، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : رؤوف خليف من الملعب وخليل البلوشي (بي إن HD المفتوحة) رؤوف خليف (بي إن ماكس 1) + خليل البلوشي وأحمد الطيب (بي إن ماكس 2) .
موعد مشاهدة مباراة السعودية وروسيا لايف اليوم في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم 14-06-2018 كأس العالم 2018 اون لاين السعودية وروسيا اليوم.
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