6 معلومات عن "خالد عباس" نائب وزير الإسكان للمشروعات

أدى الدكتور المهندس خالد عباس اليوم الخميس اليمين الدستورية نائب وزير الإسكان للمشروعات في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد أن تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن نائب وزير الإسكان للمشروعات في السطور التالية:

* شغل عباس منصب مستشار وزير الإسكان منذ 2009 وحتى بداية 2013.

* وتولى مهام متعددة فى عهد الوزيرين أحمد المغربى وفتحى البرادعى الذى تولى حقيبة الإسكان عقب ثورة 25 يناير وطوال الفترة الانتقالية حتى منتصف 2013 وعندها تم ترقية عباس إلى مساعد لوزير الإسكان للشئون الفنية وهو منصب مستحدث حيث يعد أول من شغله واستمر به حتى الآن.

* تولى المهندس خالد عباس مسئولية التفاوض مع الجانب الصينى لتنفيذ حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* فى 2014 شغل عباس منصب عضو مجلس إدارة عدة هيئات تابعة لوزارة الإسكان من بينها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وبنك الإسكان والتعمير، وعضو مجلس إدارة صندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".

* كما تولى منصب المشرف على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى نهاية 2015 وحتى الآن.

* وتولى عباس مسئولية استكمال مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتى تم توقيع مذكرات التفاهم الخاصة بها فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015 وتحول عدد منها لعقود بالفعل وبدأ تنفيذها وعلى رأسها مشروعات التعاون مع مجموعة الساسبان السعودية وماونتن فيو.