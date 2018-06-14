الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

بلغ الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، مدعوما بانخفاض الدولار والمخاوف المرتبطة بالتجارة بين واشنطن وبكين، رغم توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام.





وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1302.50 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق 1303.38 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 31 مايو أيار.





وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1306 دولارات للأوقية.





وقال متعامل في هونج كونج إن الدولار يتعرض لضغوط ومن ثم فإن الذهب يبلي بلاء حسنا هذا الصباح.





وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.4 بالمئة إلى 93.388.





ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن تفعيل رسوم هدد بفرضها على سلع صينية.





وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء ولمح إلى زيادتين أخريين بحلول نهاية العام الحالي بالمقارنة مع زيادة واحدة في السابق.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 17.09 دولار للأوقية بعد أن بلغت في وقت سابق 17.14 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ 20 أبريل نيسان.





وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 903.20 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم 0.2 بالمئة ليصل إلى 1010.85 دولار للأوقية.