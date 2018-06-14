ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٣ مليون فرصة عمل للشباب

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:57 م
مصطفى مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٣ مليون فرصة عمل للشباب
الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء
طباعة
يحي حلمي
 
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد، إن الرئيس كلف الحكومة بالاهتمام بالتعليم والصحة على رأس الأولويات بجانب الإصلاح الإداري وربطه بالانتقال للعاصمة الإدارية، فضلا عن استكمال الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف مدبولي، أن الرئيس خلال الاجتماع بالحكومة، أكد على العمل بالمشروعات القومية التي تخدم من ١٣ الى ١٥ مليون مواطن، لافتًا إلى أن هذه المشروعات وفرت ٣ مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد على الاهتمام بقطاع الأعمال العام للنهوض به.
المزيد عن: مصطفى مدبولي مصر فرص عمل الحكومة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
2
x
17:00
0
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 6:20:00 PM