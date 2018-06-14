مصطفى مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٣ مليون فرصة عمل للشباب

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد، إن الرئيس كلف الحكومة بالاهتمام بالتعليم والصحة على رأس الأولويات بجانب الإصلاح الإداري وربطه بالانتقال للعاصمة الإدارية، فضلا عن استكمال الإصلاح الاقتصادي.



