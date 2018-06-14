مصطفى مدبولي: المشروعات القومية وفرت ٣ مليون فرصة عمل للشباب
الخميس 14/يونيو/2018 - 05:57 م
يحي حلمي
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الجديد، إن الرئيس كلف الحكومة بالاهتمام بالتعليم والصحة على رأس الأولويات بجانب الإصلاح الإداري وربطه بالانتقال للعاصمة الإدارية، فضلا عن استكمال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف مدبولي، أن الرئيس خلال الاجتماع بالحكومة، أكد على العمل بالمشروعات القومية التي تخدم من ١٣ الى ١٥ مليون مواطن، لافتًا إلى أن هذه المشروعات وفرت ٣ مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد على الاهتمام بقطاع الأعمال العام للنهوض به.
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