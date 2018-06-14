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يوري جازينسكي يعيد للأذهان ذكريات هدف فيليب لام بنسخة 2006

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:55 م
يوري جازينسكي يعيد للأذهان ذكريات هدف فيليب لام بنسخة 2006
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الفجر الرياضي
 
افتتح يوري كازينسكي نجم المنتخب الروسي شريط أهداف بطولة كأس العالم 2018، بعدما سجل هدف التقدم في شباك المنتخب السعودي.

وسجل يوري كازينسكي نجم المنتخب الروسي، الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن اللقاء عن طريق ضربة رأسية ليمنح منتخب بلاده التقدم في المباراة.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن الهدف الذي سجله يوري جازينسكي كان من أول تصويبة على المرمي في لقاء اليوم.

واشار الموقع إلي أن يوري جازينسكي أعاد للأذهان هدف فيليب لام لاعب المنتخب الألماني عام 2006 في شباك المنتخب الكوستاريكي.

 
المزيد عن: مونديال روسيا كازينسكي كأس العالم فيليب لام روسيا السعودية ألمانيا
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