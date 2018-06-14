تعرف على إجمالي عدد مشاهدات "رامز تحت الصفر".. وضيفه الأخير

حقق الفنان رامز جلال، مشاهدات مرتفعة خلال شهر رمضان ببرنامجه "رامز تحت الصفر" وصلت لـ"247.9 مليون مشاهدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع "شاهد".

واستضاف "رامز"، خلال البرنامج نخبة من نجوم الفن والرياضة، من أبرزهم غادة عبد الرازق، وشيرين عبد الوهاب، وياسمين صبري، والبرنامج تم تصويره في روسيا هذا العام.

يذاع "رامز تحت الصفر" حصريًّا على شاشة قناة "MBC مصر" ومن المقرر أن تذاع الليلة الحلقة الأخيرة وضيفها الفنان الكويتي طارق العلي.







