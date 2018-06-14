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نشطاء يتهمون "أردوغان" بسرقة أصوات الناخبين لإبقاء الأكراد خارج النفوذ البرلماني

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:55 م
نشطاء يتهمون أردوغان بسرقة أصوات الناخبين لإبقاء الأكراد خارج النفوذ البرلماني
أردوغان
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رقية جمال
 
تداول عدد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتحدث فيه إلى مسئولين في حزبه ويأمرهم بفعل أي شئ لإبقاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خارج البرلمان.

واتهم النشطاء "أردوغان" بسرقة أصوات الناخبين لإبقاء الأكراد خارج النفوذ البرلماني، خاصة وأن نجاح الأكراد في الانتخابات ينهي أغلبية "أردوغان" وحزبه.

وتتحدت استطلاعات الرأي عن فشل "أردوغان" في الفوز بأغلبية في الانتخابات والتي ستجرى في 24 من الشهر الجاري، وهى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسيطبق بعدها نظام رئاسي يمنح الرئيس سلطات استبدادية.
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