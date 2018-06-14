عاجل.. السعودية تخسر أمام روسيا بثنائية في الشوط الأول









افتتح يوري جازينسكي التسجيل للدب الروسي في الدقيقة 12 إثر ضربة رأسية متقنة سكنت شباك المعيوف حارس الأخضر، وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول أضاف دينيس تشيريشيف الهدف الثاني للروس من تسديدة رائعة سكنت شباك المنتخب السعودي.









ولم يقدم المنتخب السعودي أي شيئًا يذكر طوال أحداث الشوط الأول، حيث فرض منتخب روسيا سيطرته على أحداثه.

حسم المنتخب الروسي، موقعة الشوط الأول أمام نظيره السعودي، متفوقًا بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.