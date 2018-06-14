"ناشونال جيوجرافيك" تواجه ماضيها العنصري بالاعتذار

واجهت "ناشونال جيوجرافيك" ماضيها المشين بنشر اعتذار عن تغطيتها العنصرية على مدى عقود ماضية، إذ وجهت عدد أبريل بالكامل لموضوع العنصرية.





وطلبت المجلة الشهيرة من "إديون مايسون" أستاذ التاريخ الأفريقي بجامعة فيرجينيا للبحث في أرشيف المجلة الممتد لـ 130 عاما، والتحقيق في تغطيتها للملونين في الولايات المتحدة وخارجها.





ووجد مايسون حتى سبعينات القرن الماضي أن "ناشونال جيوجرافيك" تجاهلت البشر الملونين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، ونادرا ما اعترفت بهم بعيدا عن كونهم عمال أو خدم.



