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رقم سلبي للمنتخب السعودي بالمونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:41 م
رقم سلبي للمنتخب السعودي بالمونديال
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الفجر الرياضي
 
افتتح يوري كازينسكي نجم المنتخب الروسي شريط أهداف بطولة كأس العالم 2018، بعدما سجل هدف التقدم في شباك المنتخب السعودي.

وسجل يوري كازينسكي نجم المنتخب الروسي، الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن اللقاء عن طريق ضربة رأسية ليمنح منتخب بلاده التقدم في المباراة.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن المنتخب السعودي تلقي الهدف رقم 13 بالرأس خلال تاريخ مشاركته بالمونديال، أكثر من أي منتخب آخر.

المزيد عن: مونديال روسيا كازينسكي روسيا السعودية
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